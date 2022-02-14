Карен Хачанов вышел во второй круг турнира в Дохе, обыграв Маккензи Макдональда

Российский теннисист Карен Хачанов вышел во второй круг турнира категории ATP-250 в Дохе (Катар), который завершится 19 февраля.

В стартовом матче Хачанов (6) обыграл представителя США Маккензи Макдональда со счётом 7:6 (7:3), 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час и 27 минут. Хачанов 8 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 2. На счету Макдональда — 1 эйс и ни одного реализованного брейк-пойнта из 3 созданных.

За право выйти в четвертьфинал соревнований Хачанов поборется с победителем встречи Давид Гоффен (Бельгия) — Эмиль Руусувуори (Финляндия).

Призовой фонд турнира в Дохе составил $ 1 071 030. Его действующим чемпионом является грузин Николоз Басилашвили.