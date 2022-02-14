Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Карен Хачанов вышел во второй круг турнира в Дохе, обыграв Маккензи Макдональда

Карен Хачанов вышел во второй круг турнира в Дохе, обыграв Маккензи Макдональда
Комментарии

Российский теннисист Карен Хачанов вышел во второй круг турнира категории ATP-250 в Дохе (Катар), который завершится 19 февраля.

В стартовом матче Хачанов (6) обыграл представителя США Маккензи Макдональда со счётом 7:6 (7:3), 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час и 27 минут. Хачанов 8 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 2. На счету Макдональда — 1 эйс и ни одного реализованного брейк-пойнта из 3 созданных.

За право выйти в четвертьфинал соревнований Хачанов поборется с победителем встречи Давид Гоффен (Бельгия) — Эмиль Руусувуори (Финляндия).

Призовой фонд турнира в Дохе составил $ 1 071 030. Его действующим чемпионом является грузин Николоз Басилашвили.

Доха (м). 1-й круг
14 февраля 2022, понедельник. 19:25 МСК
Карен Хачанов
27
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6  
6 3 		3  
         
Маккензи Макдональд
51
США
Маккензи Макдональд
М. Макдональд
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022