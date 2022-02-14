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Роман Сафиуллин пробился в основную сетку турнира в Марселе

Роман Сафиуллин пробился в основную сетку турнира в Марселе
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163-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин пробился в основную сетку турнира категории ATP-250 в Марселе (Франция). Соревнования пройдут с 14 по 20 февраля.

В финале квалификации Сафиуллин в двух сетах обыграл представителя Германии Юлиана Ленца со счётом 6:4, 6:3. Встреча продлилась 1 час 14 минут.

В первом круге турнира Сафиуллин сыграет с седьмым сеяным австралийцем Алексеем Попыриным.

Призовой фонд соревнований в Марселе составил € 545 200. Действующим обладателем титула является вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев. Посев текущего розыгрыша возглавили грек Стефанос Циципас (1) и россиянин Андрей Рублёв (2). Также в соревнованиях примет участие ещё один россиянин Аслан Карацев (4).

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