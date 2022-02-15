Тони Надаль оценил первый титул на уровне ATP подопечного Феликса Оже-Альяссима

Тони Надаль, дядя и бывший тренер испанского теннисиста Рафаэля Надаля, прокомментировал завоевание первого титул ATP подопечным канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. Надаль и Оже-Альяссим начали сотрудничество в апреле 2021 года.
В финале турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды) Оже-Альяссим уверенно обыграл четвёртую ракетку мира грека Стефаноса Циципаса со счётом 6:4, 6:2.
«Поздравляю Феликса с первым титулом ATP! Отличный турнир, отличный матч и отличная победа! Приятно сотрудничать с тобой и твоей замечательной командой!
Публикация доступна в «инстаграме» Тони Надаля.
Сила духа, стремление развиваться и невероятный уровень тенниса вселяют уверенность в то, что это только первая из череды будущих побед», — написал Тони в своём «инстаграме».
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