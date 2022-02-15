Новак Джокович: я готов пожертвовать «Шлемами» и кубками ради своих принципов

Сербский теннисист Новак Джокович дал своё первое интервью после эпопеи, связанной с его депортации из Австралии перед началом первого в сезоне турнира «Большого шлема», в котором подчеркнул твёрдость своей позиции.

«Я готов пожертвовать «Шлемами» и кубками ради своих принципов. Могу позволить заплатить такую цену. Я не выступаю против вакцинации, но я ратую за свободу в принятии решений, что именно делать со своим телом.

Надеюсь, что требования к спортсменам будут изменены. Я бы хотел играть ещё много лет, но ради своих убеждений готов отказаться от спортивных амбиций. Мой организм важнее любого титула. Для меня внутренняя гармония важнее соревнований.

Я открыт для возможной вакцинации в будущем, потому что ищу способы поскорее покончить с пандемией. В декабре я переболел. Многие строили теории и оскорбляли меня, но ковид — это не удобство и не радость. Миллионы людей по всему миру страдают из-за него. Я отношусь к болезни серьёзно.

Скажу прямо: я никогда и никаким образом не пытался фальсифицировать тест или жульничать с этим», — приводит слова Джоковича BBC.