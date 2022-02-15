Новак Джокович обратился к поклонникам тенниса со словами благодарности за поддержку

Первая ракетка мира Новак Джокович обратился к поклонникам тенниса со словами благодарности за поддержку после эпопеи, связанной с депортацией серба из Австралии перед первым в этом сезоне турниром «Большого шлема».

«Спасибо всем моим болельщикам за поддержку в последние несколько недель. Я очень ценю ваше терпение», — написал Джокович в своём «твиттере».

Это послание сразу вызвало отклик среди фанатов, которые разделились на два лагеря. Одни болельщики призывают Новака вакцинироваться, чтобы быстрее получить разрешение выйти на корт. Другие полностью поддерживают принципиальную позицию Джоковича в отказе от вакцинации, которую он неоднократно излагал ранее.

Напомним, что несмотря на пропуск Australian Open, Джокович по-прежнему является лидером рейтинга АТР. На втором месте пока располагается россиянин Даниил Медведев, который может сместить серба с теннисного трона уже в конце февраля.