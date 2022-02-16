Новак Джокович рассказал, за кого болела его семья в битве Медведева с Надалем

Первая ракетка мира Новак Джокович рассказал, кому принадлежали симпатии его семьи во время просмотра финала Открытого чемпионата Австралии, в котором россиянин Даниил Медведев играл с испанцем Рафаэлем Надалем.

«Мне было тяжело заставить себя смотреть этот матч. Мои симпатии не принадлежали какой-либо из сторон. Я ни за кого не болел, потому что сам жаждал быть на месте этих парней. Однако развитие событий захватило моё внимание.

Жена переживала за Медведева, а сын сопереживал Надалю. И после каждого очка, набранного Рафой, Стефан буквально прыгал до потолка», — сказал Джокович в интервью BBC.

Джокович также сказал, что не так давно его сын выразил восхищение мастерством Надаля и попросил разрешения сфотографироваться с ним, когда Новак продолжит свои выступления на теннисных турнирах.