Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Аслан Карацев стартовал на турнире в Марселе с победы над Хольгером Руне

Аслан Карацев стартовал на турнире в Марселе с победы над Хольгером Руне
Комментарии

15-я ракетка мира российский теннисист Аслан Карацев вышел в четвертьфинальную стадию турнира категории ATP-250, который проходит в Марселе (Франция).

Во втором круге четвёртый сеяный Карацев в двух сетах обыграл представителя Дании Хольгер Витус Нёскова Руне со счётом 6:3, 7:6 (7:1). Встреча продлилась 2 часа 8 минут. Карацев 2 раза подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 9. В активе Руне — 1 эйс, 3 двойные ошибки и 1 использованный брейк-пойнт из 10.

Соперник Карацева в четвертьфинале определится позднее.

Призовой фонд соревнований в Марселе составил € 545 200. Действующим обладателем титула является вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев. Медведев не примет участия в текущем розыгрыше. Возглавили посев турнира грек Стефанос Циципас и россиянин Андрей Рублёв.

Марсель. 2-й круг
16 февраля 2022, среда. 15:10 МСК
Хольгер Витус Нёсков Руне
90
Дания
Хольгер Витус Нёсков Руне
Х. Руне
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		6 1  
6 		7 7  
         
Аслан Карацев
15
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022