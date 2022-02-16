Аслан Карацев стартовал на турнире в Марселе с победы над Хольгером Руне

15-я ракетка мира российский теннисист Аслан Карацев вышел в четвертьфинальную стадию турнира категории ATP-250, который проходит в Марселе (Франция).

Во втором круге четвёртый сеяный Карацев в двух сетах обыграл представителя Дании Хольгер Витус Нёскова Руне со счётом 6:3, 7:6 (7:1). Встреча продлилась 2 часа 8 минут. Карацев 2 раза подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 9. В активе Руне — 1 эйс, 3 двойные ошибки и 1 использованный брейк-пойнт из 10.

Соперник Карацева в четвертьфинале определится позднее.

Призовой фонд соревнований в Марселе составил € 545 200. Действующим обладателем титула является вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев. Медведев не примет участия в текущем розыгрыше. Возглавили посев турнира грек Стефанос Циципас и россиянин Андрей Рублёв.