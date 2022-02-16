Аслан Карацев стартовал на турнире в Марселе с победы над Хольгером Руне

15-я ракетка мира российский теннисист Аслан Карацев вышел в четвертьфинальную стадию турнира категории ATP-250, который проходит в Марселе (Франция).
Во втором круге четвёртый сеяный Карацев в двух сетах обыграл представителя Дании Хольгер Витус Нёскова Руне со счётом 6:3, 7:6 (7:1). Встреча продлилась 2 часа 8 минут. Карацев 2 раза подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 9. В активе Руне — 1 эйс, 3 двойные ошибки и 1 использованный брейк-пойнт из 10.
Соперник Карацева в четвертьфинале определится позднее.
Призовой фонд соревнований в Марселе составил € 545 200. Действующим обладателем титула является вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев. Медведев не примет участия в текущем розыгрыше. Возглавили посев турнира грек Стефанос Циципас и россиянин Андрей Рублёв.
- 16 февраля 2022
-
17:47
-
17:41
-
09:13
- 15 февраля 2022
-
18:14
-
16:28
-
15:35
-
13:16
-
00:25
- 14 февраля 2022
-
22:54
-
20:57
-
20:12
-
07:05
-
07:01
-
06:56
-
06:46
-
01:13
- 13 февраля 2022
-
23:03
-
19:51
-
19:11
-
17:53
-
16:25
-
13:45
-
05:57
-
05:15
-
03:16
-
00:27
-
00:10
- 12 февраля 2022
-
20:17
-
09:53
-
08:20
-
05:13
-
04:49
-
01:25
-
00:43
- 11 февраля 2022
-
21:59