Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в Дохе, где сразится с Чиличем

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в четвертьфинальный раунд турнира категории ATP-250 в Дохе (Катар), который завершится 19 февраля.

В матче второго круга Хачанов (6) в двух сетах обыграл представителя Финляндии Эмиля Руусувуори со счётом 7:6 (7:4), 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 32 минуты. Хачанов 5 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 3. На счету Руусувуори — 1 эйс, 3 двойные ошибки и 1 использованный брейк-пойнт из 3.

За право выйти в полуфинал турнира Хачанов сразится с четвёртым сеяным хорватом Марином Чиличем.

Призовой фонд соревнований в Дохе составил $ 1 071 030. Действующим обладателем титула является грузин Николоз Басилашвили.