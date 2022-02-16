Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в Дохе, где сразится с Чиличем
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Российский теннисист Карен Хачанов вышел в четвертьфинальный раунд турнира категории ATP-250 в Дохе (Катар), который завершится 19 февраля.
В матче второго круга Хачанов (6) в двух сетах обыграл представителя Финляндии Эмиля Руусувуори со счётом 7:6 (7:4), 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 32 минуты. Хачанов 5 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 3. На счету Руусувуори — 1 эйс, 3 двойные ошибки и 1 использованный брейк-пойнт из 3.
За право выйти в полуфинал турнира Хачанов сразится с четвёртым сеяным хорватом Марином Чиличем.
Призовой фонд соревнований в Дохе составил $ 1 071 030. Действующим обладателем титула является грузин Николоз Басилашвили.
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