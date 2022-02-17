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Теннисистка Веснина опубликовала фото с травмами от падения на улице

Теннисистка Веснина опубликовала фото с травмами от падения на улице
Елена Веснина
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Российская тенннисистка Елена Веснина опубликовала фото травм левой руки, полученных при падении на гололёде. На фотографиях не для слабонервных демонстрируются также и швы.

«Февраль, гололёд, 3 шва, 2 ушиба. Берегите себя. В карусели фото не для слабонервных. Можно сказать «повезло», что ничего не сломала», — написала Веснина в своём «инстаграме».

Подписчики бурно поддерживают любимую спортсменку. Среди них много именитых спортсменов.

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Напомним, олимпийская чемпионка 2016 года, серебряный призёр Олимпийских игр 2020 года Веснина объявила в конце 2020 года о возобновлении карьеры после паузы, связанно с рождением ребёнка.

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