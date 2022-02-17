Симона Халеп: я не ищу тренера

Экс-первая ракетка мира, румынка Симона Халеп, недавно отказавшаяся от услуг тренера Адриана Марку, объявила, что не ищет себе нового наставника.



«Я не ищу тренера. Сейчас у меня нет тренера, но есть спарринг-партнёр. Я просто наслаждаюсь своим одиночеством и надеюсь, что смогу хорошо поработать. Не могу сказать, это лучшая ситуация, но я с нетерпением жду возможности испытать себя и посмотреть, как все пойдёт. Сейчас я чувствую некоторую свободу, так что я думаю, что должна наслаждаться этим моментом», — приводит слова теннисистки Tennis World.



На этой неделе Симона Халеп выступает на турнире в Дубае. С Марку спортсменка прекратила сотрудничество, длившееся с сентября прошлого года, после Australian Open.



До Марку Халеп долгое время тренировалась под руководством известнейшего специалиста Даррена Кэхилла, который сейчас работает с американкой Амандой Анисимовой. Кэхилл также тренировал чемпионов ТБШ Андре Агасси и Энди Маррея.

Новость по теме Симона Халеп уволила тренера после Australian Open. Их сотрудничество продлилось 4 месяца