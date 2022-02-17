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Тренер С. Уильямс оценил готовность Джоковича пропускать турниры и не вакцинироваться

Тренер С. Уильямс оценил готовность Джоковича пропускать турниры и не вакцинироваться
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Патрик Муратоглу, тренер американской теннисистки Серены Уильямс, прокомментировал недавнее интервью серба Новака Джоковича. Первая ракетка мира признался, что готов пожертвовать участием в турнирах ради своих принципов и отношения к вакцинации. Из-за отказа вакцинироваться Джокович уже не смог выступить на Australian Open.

«Я сильно удивлён заявлением Новака. Я бы никогда не подумал, что он выберет такой вариант. Мы все знаем, что он соревнуется, чтобы быть лучшим в мире. Он конкурирует с Рафой Надалем и Роджером Федерером. У него лучшая позиция, он из них самый молодой. В среднем он чаще других выигрывал турниры «Большого шлема».

И теперь Новак ставит своё отношение к вакцинации выше конкуренции за то, чтобы быть лучшим. Это очень мощное заявление. Оно показывает, каким он является человеком. И я говорю это в позитивном ключе. У него очень твёрдые принципы», — цитирует Муратоглу Tennis365.

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