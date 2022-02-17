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Рублёв: Гаске заслуживал победу в нашем матче, но мне больше повезло

Рублёв: Гаске заслуживал победу в нашем матче, но мне больше повезло
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Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал выход в третий круг турнира в Марселе (Франция). В матче второго круга он обыграл француза Ришара Гаске со счётом 4:6, 6:3, 7:6 (7:3).

«Думаю, что матч был нереальным… Уровень Гаски, он сыграл просто невероятно. Это было здорово. Ришар заслуживал победу, но мне больше повезло.

Я продолжал бороться, верил, что могу справиться. И я смог перевернуть этот матч. Я очень доволен, ведь нечасто удаётся побеждать, когда проигрываешь в третьем сете с брейком, а соперник подаёт на матч», — цитирует Рублёва Tennis.com.

За выход в полуфинал турнира Рублёв поборется с победителем матча Люка Пуй (Франция) – Раду Албот (Молдавия).

Призовой фонд соревнований в Марселе составил € 545 200. Действующим обладателем титула является вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев. Посев нынешнего розыгрыша возглавил грек Стефанос Циципас.

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