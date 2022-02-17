Сафиуллин впервые в карьере пробился в четвертьфинал турнира ATP, обыграв Махача в Марселе

163-я ракетка мира Роман Сафиуллин вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-250 в Марселе (Франция).

Во втором круге соревнований Сафиуллин оказался сильнее представителя Чехии, 115-го номера мужского рейтинга Томаша Махача со счётом 6:7 (6:8), 6:4, 7:6 (7:4). Матч продлился 2 часа 42 минуты.

Сафиуллин выполнил 12 эйсов, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 4. На счету Махача — 14 подач навылет, ни одной двойной ошибки и 1 брейк при 2 брейк-пойнтах.

В четвертьфинале турнира Сафиуллин сыграет с победителем пары Стефанос Циципас (Греция) — Юго Гастон (Франция).

Отметим, что в четвертьфинале Роман сыграет впервые в карьере.

Призовой фонд соревнований в Марселе составил € 545 200. Действующим обладателем титула является вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев.