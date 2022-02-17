Хачанов одержал волевую победу над Чиличем и пробился в полуфинал турнира в Дохе
Поделиться
Российский теннисист Карен Хачанов вышел в полуфинальный раунд турнира категории ATP-250 в Дохе (Катар), который завершится 19 февраля.
В матче второго круга Хачанов (6) в трёх сетах обыграл представителя Хорватии Марина Чилича со счётом 3:6, 6:3, 6:4. Продолжительность встречи составила 2 часа. Хачанов 9 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 6. На счету Чилича — 16 эйсов, 2 двойные ошибки и 1 использованный брейк-пойнт из 3.
За право выйти в финал турнира Хачанов сразится со вторым сеяным соревнований, испанцем Роберто Баутиста-Агутом.
Призовой фонд соревнований в Дохе составил $ 1 071 030. Действующим обладателем титула является грузин Николоз Басилашвили.
Комментарии
- 17 февраля 2022
-
22:57
-
22:39
-
22:29
-
19:31
-
14:16
-
10:37
-
08:28
-
04:42
-
01:56
-
00:44
-
00:04
- 16 февраля 2022
-
23:14
-
21:16
-
19:26
-
17:47
-
17:41
-
09:13
- 15 февраля 2022
-
18:14
-
16:28
-
15:35
-
13:16
-
00:25
- 14 февраля 2022
-
22:54
-
20:57
-
20:12
-
07:05
-
07:01
-
06:56
-
06:46
-
01:13
- 13 февраля 2022
-
23:03
-
19:51
-
19:11
-
17:53
-
16:25
Партнерский контент