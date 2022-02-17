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Хачанов одержал волевую победу над Чиличем и пробился в полуфинал турнира в Дохе

Хачанов одержал волевую победу над Чиличем и пробился в полуфинал турнира в Дохе
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Российский теннисист Карен Хачанов вышел в полуфинальный раунд турнира категории ATP-250 в Дохе (Катар), который завершится 19 февраля.

В матче второго круга Хачанов (6) в трёх сетах обыграл представителя Хорватии Марина Чилича со счётом 3:6, 6:3, 6:4. Продолжительность встречи составила 2 часа. Хачанов 9 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 6. На счету Чилича — 16 эйсов, 2 двойные ошибки и 1 использованный брейк-пойнт из 3.

За право выйти в финал турнира Хачанов сразится со вторым сеяным соревнований, испанцем Роберто Баутиста-Агутом.

Призовой фонд соревнований в Дохе составил $ 1 071 030. Действующим обладателем титула является грузин Николоз Басилашвили.

Доха (м). 1/4 финала
17 февраля 2022, четверг. 20:30 МСК
Карен Хачанов
27
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 6
6 		3 4
         
Марин Чилич
24
Хорватия
Марин Чилич
М. Чилич
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