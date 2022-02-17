Хачанов одержал волевую победу над Чиличем и пробился в полуфинал турнира в Дохе

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в полуфинальный раунд турнира категории ATP-250 в Дохе (Катар), который завершится 19 февраля.

В матче второго круга Хачанов (6) в трёх сетах обыграл представителя Хорватии Марина Чилича со счётом 3:6, 6:3, 6:4. Продолжительность встречи составила 2 часа. Хачанов 9 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 6. На счету Чилича — 16 эйсов, 2 двойные ошибки и 1 использованный брейк-пойнт из 3.

За право выйти в финал турнира Хачанов сразится со вторым сеяным соревнований, испанцем Роберто Баутиста-Агутом.

Призовой фонд соревнований в Дохе составил $ 1 071 030. Действующим обладателем титула является грузин Николоз Басилашвили.