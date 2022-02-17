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Циципас разобрался с Гастоном и стал соперником Сафиуллина по четвертьфиналу Марселя

Циципас разобрался с Гастоном и стал соперником Сафиуллина по четвертьфиналу Марселя
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Четвёртая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в четвертьфинальный раунд турнира категории ATP-250 в Марселе (Франция).

В матче второго круга Циципас обыграл представителя Франции Юго Гастона со счётом 6:3, 7:6 (7:4). Продолжительность встречи составила 1 час 29 минут.

Циципас 13 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 4. На счету 68-й ракетки мира Гастона — 6 подач навылет, 1 двойная ошибка и единственный реализованный брейк-пойнт.

За право выйти в полуфинал турнира Циципас сразится со 163-м номером мужского мирового рейтинга, россиянином Романом Сафиуллиным.

Призовой фонд соревнований в Марселе составил € 545 200. Действующим обладателем титула является вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев.

Марсель. 2-й круг
17 февраля 2022, четверг. 21:10 МСК
Стефанос Циципас
4
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7  
3 		6 4  
         
Юго Гастон
68
Франция
Юго Гастон
Ю. Гастон
Комментарии
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