Циципас разобрался с Гастоном и стал соперником Сафиуллина по четвертьфиналу Марселя

Четвёртая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в четвертьфинальный раунд турнира категории ATP-250 в Марселе (Франция).

В матче второго круга Циципас обыграл представителя Франции Юго Гастона со счётом 6:3, 7:6 (7:4). Продолжительность встречи составила 1 час 29 минут.

Циципас 13 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 4. На счету 68-й ракетки мира Гастона — 6 подач навылет, 1 двойная ошибка и единственный реализованный брейк-пойнт.

За право выйти в полуфинал турнира Циципас сразится со 163-м номером мужского мирового рейтинга, россиянином Романом Сафиуллиным.

Призовой фонд соревнований в Марселе составил € 545 200. Действующим обладателем титула является вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев.