Циципас разобрался с Гастоном и стал соперником Сафиуллина по четвертьфиналу Марселя

Четвёртая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в четвертьфинальный раунд турнира категории ATP-250 в Марселе (Франция).
В матче второго круга Циципас обыграл представителя Франции Юго Гастона со счётом 6:3, 7:6 (7:4). Продолжительность встречи составила 1 час 29 минут.
Циципас 13 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 4. На счету 68-й ракетки мира Гастона — 6 подач навылет, 1 двойная ошибка и единственный реализованный брейк-пойнт.
За право выйти в полуфинал турнира Циципас сразится со 163-м номером мужского мирового рейтинга, россиянином Романом Сафиуллиным.
Призовой фонд соревнований в Марселе составил € 545 200. Действующим обладателем титула является вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев.
- 17 февраля 2022
-
22:57
-
22:39
-
22:29
-
19:31
-
14:16
-
10:37
-
08:28
-
04:42
-
01:56
-
00:44
-
00:04
- 16 февраля 2022
-
23:14
-
21:16
-
19:26
-
17:47
-
17:41
-
09:13
- 15 февраля 2022
-
18:14
-
16:28
-
15:35
-
13:16
-
00:25
- 14 февраля 2022
-
22:54
-
20:57
-
20:12
-
07:05
-
07:01
-
06:56
-
06:46
-
01:13
- 13 февраля 2022
-
23:03
-
19:51
-
19:11
-
17:53
-
16:25