Джокович начал подготовку к первому для себя турниру в сезоне, который пройдёт в Дубае

Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович начал тренировки в Дубае (ОАЭ), в местной академии Патрика Муратоглу.

Видео доступно в «инстаграме» Академии Муратоглу.

Джокович готовится к турниру категории ATP-500 в Дубае. Он пройдёт с 21 по 27 февраля. Это будет первый старт в сезоне-2022 для 1-й ракетки мира. Среди россиян на турнир в Дубае заявлены Андрей Рублёв, Аслан Карацев и Карен Хачанов.

Напомним, Джокович так и не смог принять участия в Australian Open в январе. Спортсмен пытался въехать в страну с помощью медотвода, позволяющего не вакцинироваться от коронавируса. Но местные власти посчитали, что у теннисиста не было достаточных оснований для освобождения от вакцинации.

Новак пытался через суд добиться отмены решения об аннулировании визы и даже выиграл одно дело, но затем министр иммиграции Австралии депортировал спортсмена. Сообщалось, что ему могут запретить посещение страны на три года.