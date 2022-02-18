Джокович: Медведев написал мне через 45 минут после финала Australian Open

Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович рассказал о взаимоотношениях со вторым номером мирового рейтинга россиянином Даниилом Медведевым.

«Медведев написал мне через 45 минут после финала Australian Open, мы обменялись сообщениями, но я не буду раскрывать суть. В какой-то мере мы поддержали друг друга", — приводит слова Джоковича сербский телеканал RTS.

Напомним, Джокович так и не смог принять участия в Australian Open в январе. Спортсмен пытался въехать в страну с помощью медотвода, позволяющего не вакцинироваться от коронавируса. Но местные власти посчитали, что у теннисиста не было достаточных оснований для освобождения от вакцинации.

Новак пытался через суд добиться отмены решения об аннулировании визы и даже выиграл одно дело, но затем министр иммиграции Австралии депортировал спортсмена. Сообщалось, что ему могут запретить посещение страны на три года.