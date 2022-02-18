Андрей Рублёв узнал соперника по четвертьфиналу турнира в Марселе

Седьмая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв встретится с представителем Франции Люком Пуем в четвертьфинале турнира в Марселе.

Пуй на стадии 1/8 финала турнира обыграл молдаванина Раду Албота.

Напомним, Рублёв в упорной борьбе во втором круге обыграл француза Ришара Гаске со счётом 4:6, 6:3, 7:6 (7:3). Встреча продлилась 2 часа 27 минут.

Матч между Рублёвым и Пуем состоится 18 февраля, ориентировочное начало матча – 18:30 мск.

Отметим, в этот же день свои четвертьфинальные матчи на турнире проведут ещё два россиянина. Аслан Карацев встретится с Бенжаменом Бонзи, а Роман Сафиуллин сыграет со Стефаносом Циципасом.

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Призовой фонд соревнований в Марселе составил € 545 200. Действующим обладателем титула является вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев. Посев нынешнего розыгрыша возглавил грек Стефанос Циципас.