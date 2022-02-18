Джокович: забыть произошедшее в Австралии будет тяжело, но я хочу туда вернуться

Сербский теннисист Новак Джокович высказался об инциденте, который произошёл в Австралии на Australian Open. Первая ракетка мира не смог выступить на турнире «Большого шлема» из-за аннулирования визы. Ему отказали во въезде в страну из-за того, что он не вакцинировался от коронавируса. Спортсмен предоставил медотвод, но местные власти посчитали, что у него не было достаточных оснований.



«Я всегда буду помнить всё то хорошее, что произошло со мной в Мельбурне. У меня там были превосходные личные и профессиональные моменты. У меня отличная связь с Австралией, результаты, которые я там демонстрирую, показывают это.



Всё, что произошло там в этом году, было полной неожиданностью. Забыть об этом будет тяжело, но я хочу вернуться в Австралию в будущем и снова играть на «Род Лэйвер Арене», — сказал Джокович в интервью сербскому телевидению.

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