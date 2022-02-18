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Кудерметова вышла в финал турнира WTA-500 в Дубае на отказе Вондроушовой

Кудерметова вышла в финал турнира WTA-500 в Дубае на отказе Вондроушовой
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31-я ракетка мира, российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в финал турнира категории WTA-500 в Дубае (ОАЭ), на отказе обыграв представительницу Чехии, 38-го номера женского мирового рейтинга Маркету Вондроушову.

Вондроушова не сумела принять участие в полуфинальном матче из-за травмы приводящей мышцы правой ноги. Об этом сообщил твиттер-аккаунт WTA.

В финале турнира в Дубае Кудерметова встретится с 21-й ракеткой мира, латвийской теннисисткой Еленой Остапенко, которая ранее сегодня, 18 февраля, одержала волевую победу над Симоной Халеп (2:6, 7:6 (7:0), 6:0).

В этом году призовой фонд турнира составил $ 768 680. Действующей чемпионкой соревнований является испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса. Стоит отметить, что в 2021 году турнир имел категорию WTA-1000.

Дубай (ж). 1/2 финала
18 февраля 2022, пятница. 16:45 МСК
Вероника Кудерметова
31
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
2 : 0
Rt
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Маркета Вондроушова
38
Чехия
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова
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