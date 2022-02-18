Рублёв вышел в полуфинал Марселя, несмотря на разгромный проигрыш сета 154-й ракетке мира

7-я ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв пробился в полуфинал турнира категории ATP-250 в Марселе (Франция).

В четвертьфинальном матче Рублёв обыграл 154-ю ракетку мира из Франции Люку Пуя в трёх сетах со счётом 6:3, 1:6, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 41 минуту.

Рублёв за матч выполнил 7 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 9. На счету Пуя — 6 подач навылет, 3 двойные ошибки, а также 3 брейка при 4 брейк-пойнтах.

Призовой фонд соревнований в Марселе составил € 545 200. Действующим обладателем титула является вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев. Среди россиян на турнире остался Роман Сафиуллин. Аслан Карацев покинул соревнования после проигрыша французу Бенжамену Бонзи сегодня, 18 февраля.