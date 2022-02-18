Хачанов в трёх сетах проиграл Баутиста-Агуту и не смог выйти в финал турнира в Дохе
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Российский теннисист, 27-я ракетка мира Карен Хачанов не сумел выйти в финал турнира категории ATP-250 в Дохе (Катар).
Хачанов уступил 16-му номеру мужского мирового рейтинга, испанцу Роберто Баутиста-Агуту в полуфинальной встрече в трёх сетах со счётом 6:2, 3:6, 5:7. Игра продолжалась 2 часа 24 минуты.
Хачанов за матч выполнил 17 эйсов, сделал 1 двойную ошибку и реализовал всего 2 брейк-пойнта из 12. На счету Баутиста-Агута 2 подачи навылет, 2 допущенные двойные ошибки, а также 2 брейка при 3 брейк-пойнтах.
Призовой фонд соревнований в Дохе составил $ 1 071 030. Действующим обладателем титула является грузинский теннисист Николоз Басилашвили. Именно он и станет соперником Баутиста-Агута в финале турнира в текущем году.
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