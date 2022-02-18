Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Хачанов в трёх сетах проиграл Баутиста-Агуту и не смог выйти в финал турнира в Дохе

Хачанов в трёх сетах проиграл Баутиста-Агуту и не смог выйти в финал турнира в Дохе
Комментарии

Российский теннисист, 27-я ракетка мира Карен Хачанов не сумел выйти в финал турнира категории ATP-250 в Дохе (Катар).

Хачанов уступил 16-му номеру мужского мирового рейтинга, испанцу Роберто Баутиста-Агуту в полуфинальной встрече в трёх сетах со счётом 6:2, 3:6, 5:7. Игра продолжалась 2 часа 24 минуты.

Хачанов за матч выполнил 17 эйсов, сделал 1 двойную ошибку и реализовал всего 2 брейк-пойнта из 12. На счету Баутиста-Агута 2 подачи навылет, 2 допущенные двойные ошибки, а также 2 брейка при 3 брейк-пойнтах.

Призовой фонд соревнований в Дохе составил $ 1 071 030. Действующим обладателем титула является грузинский теннисист Николоз Басилашвили. Именно он и станет соперником Баутиста-Агута в финале турнира в текущем году.

Доха (м). 1/2 финала
18 февраля 2022, пятница. 19:40 МСК
Карен Хачанов
27
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 5
2 		6 7
         
Роберто Баутиста-Агут
16
Испания
Роберто Баутиста-Агут
Р. Баутиста-Агут
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022