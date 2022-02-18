Россиянин Роман Сафиуллин сенсационно обыграл Стефаноса Циципаса на турнире в Марселе

163-я ракетка мира, российский теннисист Роман Сафиуллин пробился в полуфинал турнира категории ATP-250 в Марселе (Франция).
В четвертьфинальном матче Сафиуллин обыграл четвёртую ракетку мира из Греции Стефаноса Циципаса в двух сетах со счётом 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 35 минут.
Сафиуллин за матч выполнил 7 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 13. На счету Циципаса — 11 подач навылет, 2 двойные ошибки, а также ни одного брейка при единственном брейк-пойнте.
Полуфинал турнира в Марселе станет для Сафиуллина первым в карьере. Там Роман сразится с победителем пары Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Илья Ивашко (Беларусь).
Призовой фонд соревнований в Марселе составил € 545 200. Действующим обладателем титула является вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев. Среди россиян на турнире, помимо Сафиуллина, остался Андрей Рублёв, который ранее сегодня, 18 февраля, обыграл француза Люку Пуя.
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