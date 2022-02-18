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Россиянин Роман Сафиуллин сенсационно обыграл Стефаноса Циципаса на турнире в Марселе

Россиянин Роман Сафиуллин сенсационно обыграл Стефаноса Циципаса на турнире в Марселе
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163-я ракетка мира, российский теннисист Роман Сафиуллин пробился в полуфинал турнира категории ATP-250 в Марселе (Франция).

В четвертьфинальном матче Сафиуллин обыграл четвёртую ракетку мира из Греции Стефаноса Циципаса в двух сетах со счётом 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 35 минут.

Сафиуллин за матч выполнил 7 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 13. На счету Циципаса — 11 подач навылет, 2 двойные ошибки, а также ни одного брейка при единственном брейк-пойнте.

Полуфинал турнира в Марселе станет для Сафиуллина первым в карьере. Там Роман сразится с победителем пары Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Илья Ивашко (Беларусь).

Призовой фонд соревнований в Марселе составил € 545 200. Действующим обладателем титула является вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев. Среди россиян на турнире, помимо Сафиуллина, остался Андрей Рублёв, который ранее сегодня, 18 февраля, обыграл француза Люку Пуя.

Марсель. 1/4 финала
18 февраля 2022, пятница. 21:10 МСК
Стефанос Циципас
4
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4  
6 		6  
         
Роман Сафиуллин
163
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
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