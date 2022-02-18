163-я ракетка мира, российский теннисист Роман Сафиуллин впервые в карьере обыграл игрока из топ-10 мирового рейтинга ATP. Это произошло после того, как он одержал уверенную победу в двух сетах над четвёртой ракеткой мира из Греции Стефаносом Циципасом в рамках четвертьфинала турнира в Марселе (Франция).

Напомним, встреча продолжалась 1 час 35 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу россиянина.

Сафиуллин стал известен российским зрителям тенниса благодаря выступлению на ATP Cup в одной команде со вторым номером рейтинга Даниилом Медведевым. Турнир проходил в январе 2022 года, там россияне уступили в полуфинале будущим победителям — представителям Канады.

Полуфинал турнира в Марселе станет для Сафиуллина первым в карьере. Там Роман сразится с победителем пары Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Илья Ивашко (Беларусь).