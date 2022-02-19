Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Оже-Альяссим высказался о предстоящей встрече с Сафиуллиным в полуфинале турнира в Марселе

Оже-Альяссим высказался о предстоящей встрече с Сафиуллиным в полуфинале турнира в Марселе
Комментарии

21-летний канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим высказался о предстоящем полуфинале на турнире в Марселе (Франция), где его соперником станет 163-я ракетка мира россиянин Роман Сафиуллин.

«Сафиуллин хороший подающий. Он опасен — может потревожить меня при любом ударе. Мне будет сложно, если он будет играть так, как против Стефаноса. Думаю, пик его карьеры будет в этом году или чуть позже», — приводит слова Оже-Альяссима Tennis Majors в «Твиттере».

Напомним, полуфинал турнира в Марселе станет для Сафиуллина первым в карьере. Его призовой фонд составит € 545 200. Действующим обладателем титула является вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев. Среди россиян на турнире, помимо Сафиуллина, остался Андрей Рублёв, который ранее, 18 февраля, обыграл француза Люку Пуя.

Новость по теме
Циципас отреагировал на сенсационный проигрыш Сафиуллину на турнире в Марселе
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022