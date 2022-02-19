Оже-Альяссим высказался о предстоящей встрече с Сафиуллиным в полуфинале турнира в Марселе

21-летний канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим высказался о предстоящем полуфинале на турнире в Марселе (Франция), где его соперником станет 163-я ракетка мира россиянин Роман Сафиуллин.

«Сафиуллин хороший подающий. Он опасен — может потревожить меня при любом ударе. Мне будет сложно, если он будет играть так, как против Стефаноса. Думаю, пик его карьеры будет в этом году или чуть позже», — приводит слова Оже-Альяссима Tennis Majors в «Твиттере».

Напомним, полуфинал турнира в Марселе станет для Сафиуллина первым в карьере. Его призовой фонд составит € 545 200. Действующим обладателем титула является вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев. Среди россиян на турнире, помимо Сафиуллина, остался Андрей Рублёв, который ранее, 18 февраля, обыграл француза Люку Пуя.