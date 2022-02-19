«Он играл невероятно». Батиста прокомментировал победу над Хачановым

Испанец Роберто Баутиста-Агут прокомментировал свою победу над россиянином Кареном Хачановым в полуфинале теннисного турнира в Дохе.



«Атмосфера была невероятной. Я хочу отдать должное Карену, он играл невероятно. Мне пришлось очень сильно постараться, чтобы изменить счёт. Это был действительно тяжелый матч. Хачанов играл очень быстро, очень солидно, очень хорошо защищался. Для победы и я я должен был сыграть невероятно хорошо. Я так наслаждался сегодняшним вечером», — приводит слова испанца официальный сайт ATP.



Напомним, испанец обыграл Хачанова в полуфинальной встрече в трёх сетах со счётом 2:6, 6:3, 7:5. Игра продолжалась 2 часа 24 минуты.



Призовой фонд соревнований в Дохе составил $ 1 071 030. Действующим обладателем титула является грузинский теннисист Николоз Басилашвили. Именно он и станет соперником Баутиста-Агута в финале турнира в текущем году.

Новость по теме Хачанов в трёх сетах проиграл Баутиста-Агуту и не смог выйти в финал турнира в Дохе