«Он клоун и идиот». Мате Павич резко раскритиковал Ника Кирьоса

Первая ракетка мира в парном разряде Мате Павич высказал резкую критику в адрес австралийского теннисиста Ника Кирьоса.
«Каким бы ни был Кирьос, он сделал что-то хорошее для парного тенниса. Он показал, что люди приходят посмотреть на него, независимо от того, играет ли он в одиночном или парном разряде. Он показал, что и играя в парном разряде, можно заполнить стадион», — приводит слова Павича, который вспомнил о встрече с Кирьосом на Australian Open, Tennis World.
На Australian Open в матче второго круга парного разряда Мате Павич и Никола Мектич сенсационно проиграли Нику Кирьосу и Танаси Коккинакису.
«Болельщики были несправедливы. В таких условиях сложно играть против Коккинакиса и особенно Кирьоса, который, если быть политкорректным, клоун и идиот. Ему многое сходит с рук, и он не уважает своих противников. С одной стороны, у нас есть такой игрок, как Монфис, который является шоуменом, уважающим своих соперников и интересным для болельщиков; и есть Кирьос, который полон неуважения и обычный клоун. Но, очевидно, у него есть поклонники, которые приходят посмотреть на него», — добавил Мате Павич.
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