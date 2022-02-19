10-я ракетка мира Янник Синнер объявил фамилию своего нового тренера
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Итальянский теннисист Янник Синнер, занимающий 10-е место в мировом рейтинге, назвал имя своего нового тренера. Им стал его соотечественник Симоне Ваньоцци.
«Рад сообщить, что в дальнейшем я буду работать с Симоне Ваньоцци в качестве моего тренера. Он возглавит мою команду. В настоящее время мы не планируем добавлять в команду новых членов, но будем анализировать ситуацию по мере продвижения», — написал 20-летний теннисист в своём «твиттере».
Ранее Ваньоцци работал с итальянцами Марко Чеккинато, который в 2018 году дошёл до полуфинала «Ролан Гаррос», и Стефано Травалья.
На прошлой неделе Янник Синнер объявил о прекращении сотрудничества с тренером Риккардо Пьятти. Он играл под руководством именитого специалиста с 2014 года.
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