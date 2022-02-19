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Рублёв обыграл Бонзи и вышел в финал турнира в Марселе

Рублёв обыграл Бонзи и вышел в финал турнира в Марселе
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Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в финал турнира ATP-250 в Марселе (Франция). В полуфинале седьмая ракетка мира Рублёв переиграл француза Бенжамена Бонзи со счётом 6:3, 4:6, 6:3.

Продолжительность матча составила 1 час 52 минуты. Рублёв выполнил девять эйсов, реализовал четыре брейк-пойнта из семи и допустил одну двойную ошибку. Его соперник, занимающий 69-е место в рейтинге ATP, трижды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и использовал два брейк-пойнта из семи.

Соперник Рублёва по финалу пока неизвестен. Он определится в матче россиянина Романа Сафиуллина и канадца Феликса Оже-Альяссима. Эта встреча состоится сегодня, 19 февраля.

Призовой фонд соревнований в Марселе превышает € 540 тыс.

Марсель. 1/2 финала
19 февраля 2022, суббота. 17:10 МСК
Бенжамен Бонзи
69
Франция
Бенжамен Бонзи
Б. Бонзи
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 3
6 		4 6
         
Андрей Рублёв
7
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
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