Рублёв обыграл Бонзи и вышел в финал турнира в Марселе
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Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в финал турнира ATP-250 в Марселе (Франция). В полуфинале седьмая ракетка мира Рублёв переиграл француза Бенжамена Бонзи со счётом 6:3, 4:6, 6:3.
Продолжительность матча составила 1 час 52 минуты. Рублёв выполнил девять эйсов, реализовал четыре брейк-пойнта из семи и допустил одну двойную ошибку. Его соперник, занимающий 69-е место в рейтинге ATP, трижды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и использовал два брейк-пойнта из семи.
Соперник Рублёва по финалу пока неизвестен. Он определится в матче россиянина Романа Сафиуллина и канадца Феликса Оже-Альяссима. Эта встреча состоится сегодня, 19 февраля.
Призовой фонд соревнований в Марселе превышает € 540 тыс.
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