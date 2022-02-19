Рублёв обыграл Бонзи и вышел в финал турнира в Марселе

Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в финал турнира ATP-250 в Марселе (Франция). В полуфинале седьмая ракетка мира Рублёв переиграл француза Бенжамена Бонзи со счётом 6:3, 4:6, 6:3.



Продолжительность матча составила 1 час 52 минуты. Рублёв выполнил девять эйсов, реализовал четыре брейк-пойнта из семи и допустил одну двойную ошибку. Его соперник, занимающий 69-е место в рейтинге ATP, трижды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и использовал два брейк-пойнта из семи.



Соперник Рублёва по финалу пока неизвестен. Он определится в матче россиянина Романа Сафиуллина и канадца Феликса Оже-Альяссима. Эта встреча состоится сегодня, 19 февраля.



Призовой фонд соревнований в Марселе превышает € 540 тыс.