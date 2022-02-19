Кудерметова уступила Остапенко в финале турнира в Дубае
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Латвийская теннисистка Елена Остапенко стала победителем турнира WTA-500, который проходил в Дубае (ОАЭ). В финале турнира она обыграла россиянку Веронику Кудерметову со счётом 6:0, 6:4.
Матч продлился 1 час 5 минут. Кудерметова, занимающая 31-е место в рейтинге WTA, выполнила три эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из двух. 21-я ракетка мира Остапенко ни разу не подала навылет, избежала двойных ошибок и использовала шесть брейк-пойнтов из девяти.
Это первый в карьере Остапенко чемпионский титул. Призовой фонд соревнований составлял $ 768 тыс. В 2021 году соревнования в Дубае выиграла испанка Гарбинье Мугуруса, которая в финале нанесла поражение чешке Барборе Крейчиковой со счётом 7:6, 6:3.
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