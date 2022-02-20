Рублёв с украинцем Молчановым вышел в финал парного турнира в Марселе

Российский теннисист Андрей Рублёв сыграет в финале турнира в Марселе (Франция) в парном разряде. Рублёв, выступающий в паре с украинцем Денисом Молчановым, обыграл в полуфинале Уго Гастона (Франция) и Хольгера Руне (Дания). Матч завершился со счётом 7:5, 6:7 (4:7), 10:4.



Продолжительность матча составила 1 час 39 минут. Рублёв и Молчанов выполнили четыре подачи навылет, не сделали ни одной двойной ошибки и реализовали три брейк-пойнта из 12. Их соперники один раз подали навылет, допустили одну двойную ошибку и использовали три брейк-пойнта из четырёх.



В финале турнира Рублёв и Молчанов встретятся с парой Рэйвен Клаасен (ЮАР) / Бен Маклаклан (Япония).



Напомним, ранее Рублёв также пробился в финал турнира в одиночном разряде. Там он встретится с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

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