Стал известен соперник Даниила Медведева в первом круге турнира в Акапулько

Состоялась жеребьёвка турнира категории ATP-500, который пройдёт в Акапулько (Мексика) с 21 по 26 февраля.

Возглавил посев соревнований вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев. В матче первого круга он сыграет с французским теннисистом Бенуа Пэром. Отметим, что для Медведева турнир в Акапулько первый старт после проигрыша испанцу Рафаэлю Надалю в финале Открытого чемпионата Австралии – 2022.

Второй номер посева у третьей ракетки мира немца Александра Зверева. На старте он сразится с американцем Дженсоном Бруксби.

Среди прочих в турнире примут участие грек Стефанос Циципас (3), испанец Рафаэль Надаль (4) и итальянец Маттео Берреттини (5).

Призовой фонд соревнований в Акапулько составил $ 1 678 065. Действующим обладателем титула является Зверев.