Стал известен соперник Даниила Медведева в первом круге турнира в Акапулько

Состоялась жеребьёвка турнира категории ATP-500, который пройдёт в Акапулько (Мексика) с 21 по 26 февраля.
Возглавил посев соревнований вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев. В матче первого круга он сыграет с французским теннисистом Бенуа Пэром. Отметим, что для Медведева турнир в Акапулько первый старт после проигрыша испанцу Рафаэлю Надалю в финале Открытого чемпионата Австралии – 2022.
Второй номер посева у третьей ракетки мира немца Александра Зверева. На старте он сразится с американцем Дженсоном Бруксби.
Среди прочих в турнире примут участие грек Стефанос Циципас (3), испанец Рафаэль Надаль (4) и итальянец Маттео Берреттини (5).
Призовой фонд соревнований в Акапулько составил $ 1 678 065. Действующим обладателем титула является Зверев.
- 20 февраля 2022
-
09:47
-
07:30
-
05:40
-
00:15
- 19 февраля 2022
-
22:11
-
20:13
-
19:43
-
19:15
-
15:39
-
08:50
-
08:32
-
07:45
-
05:50
-
04:35
-
03:00
-
02:28
-
02:12
- 18 февраля 2022
-
22:58
-
22:45
-
22:07
-
21:57
-
20:28
-
19:38
-
18:32
-
18:05
-
10:18
-
09:28
-
08:31
-
04:56
-
04:24
-
02:33
-
00:07
- 17 февраля 2022
-
22:57
-
22:39
-
22:29