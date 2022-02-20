Рублёв обыграл Оже-Альяссима в финале турнира в Марселе

Российский теннисист Андрей Рублёв стал победителем турнира в Марселе (Франция). В финале соревнований он обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима со счётом 7:5, 7:6 (7:4).



Продолжительность матча составила 1 час 57 минут. 7-я ракетка мира Рублёв выполнил девять эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из 11. 9-я ракетка мира Оже-Альяссим 12 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти.



Призовой фонд турнира составлял более € 540 тыс.



Отметим, что Оже-Альяссим в полуфинале обыграл россиянина Романа Сафиуллина.



В прошлом году победителем турнира стал россиянин Даниил Медведев. Он в финале соревнований обыграл Пьер-Юг Эрбера со счётом 6:4, 6:7, 6:4.