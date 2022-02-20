Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Тарпищев прокомментировал победу Рублёва в Марселе на турнире ATP-250

Тарпищев прокомментировал победу Рублёва в Марселе на турнире ATP-250
Комментарии

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал победу российского теннисиста Андрея Рублёва на турнире в Марселе (Франция). Рублёв в финале нанёс поражение канадцу Феликсу Оже-Альяссиму. Матч закончился со счётом 7:5, 7:6 (7:4).

«Андрей набирает, тяжело играть без подготовительного периода. Рублёв трудяга, его надо останавливать в тренировочном процессе. По качеству игры выглядел очень достойно. Был небольшой сбой. Набирает форму», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Призовой фонд турнира составлял более € 540 тыс.

Отметим, что Оже-Альяссим в полуфинале обыграл россиянина Романа Сафиуллина.

В прошлом году победителем турнира стал россиянин Даниил Медведев. Он в финале соревнований обыграл Пьер-Юг Эрбера со счётом 6:4, 6:7, 6:4.

Рублёв прервал финальную засуху! В Марселе Андрей выиграл 9-й титул в карьере Рублёв прервал финальную засуху! В Марселе Андрей выиграл 9-й титул в карьере
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022