Тарпищев прокомментировал победу Рублёва в Марселе на турнире ATP-250

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал победу российского теннисиста Андрея Рублёва на турнире в Марселе (Франция). Рублёв в финале нанёс поражение канадцу Феликсу Оже-Альяссиму. Матч закончился со счётом 7:5, 7:6 (7:4).
«Андрей набирает, тяжело играть без подготовительного периода. Рублёв трудяга, его надо останавливать в тренировочном процессе. По качеству игры выглядел очень достойно. Был небольшой сбой. Набирает форму», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Призовой фонд турнира составлял более € 540 тыс.
Отметим, что Оже-Альяссим в полуфинале обыграл россиянина Романа Сафиуллина.
В прошлом году победителем турнира стал россиянин Даниил Медведев. Он в финале соревнований обыграл Пьер-Юг Эрбера со счётом 6:4, 6:7, 6:4.
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