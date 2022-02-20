Джокович: после Австралии нужно было отдохнуть психологически, теперь я снова готов

Сербский теннисист Новак Джокович поделился ожиданиями от выступления на турнире в Дубае (ОАЭ). Этот турнир станет для него первым после Australian Open, где он так и не смог выступить из-за аннулирования визы и депортации.



«Зная, что еду в Дубай, мне нужно было кое над чем поработать. У меня была цель. И теперь, когда я нахожусь здесь, могу сказать, что хорошо готов. Я готов настолько, насколько это возможно. И рад вновь сыграть в Туре. У меня сейчас такие чувства.



Конечно, после поездки в Австралию у меня было много эмоций. Мне нужно было немного времени, чтобы отдохнуть психологически. Теперь, перезарядившись, я смотрю вперёд и готов играть в теннис», — сказал Джокович на пресс-конференции.