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Рублёв оформил золотой дубль в Марселе, выиграв турнир в парном разряде

Рублёв оформил золотой дубль в Марселе, выиграв турнир в парном разряде
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Российский теннисист Андрей Рублёв одержал победу в финале парного турнира в Марселе (Франция). Там он выступал вместе с украинцем Денисом Молчановым. В финале соревнований Рублёв и Молчанов обыграли пару Рэйвен Клаасен (ЮАР)/Бен Маклаклан (Япония). Матч закончился со счётом 4:6, 7:5, 10:7.

Продолжительность матча составила 1 час 32 минуты. Рублёв и Молчанов выполнили четыре эйса, допустили одну двойную ошибку и реализовали один брейк-пойнт из восьми. Их соперники четырежды подали навылет, допустили четыре двойные ошибки и реализовали один брейк-пойнт из четырёх.

Отметим, что Рублёв в Марселе оформил золотой дубль. Ранее он также выиграл соревнования в одиночном разряде. В финале россиянин обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима.

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