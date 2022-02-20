Рублёв, выигравший турнир в паре с украинцем, ответил на вопрос о взаимоотношениях стран
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Российский теннисист Андрей Рублёв, выигравший в паре с украинцем Денисом Молчановым турнир в Марселе (Франция), ответил на вопрос о взаимоотношениях двух стран. После завершения турнира журналисты спросили Рублёва, как он относится к нынешним событиям.
«Мы нормальные люди, мы не в политике, а в спорте. Спорт нас объединяет. Болельщики поддерживают свои команды и игроков. В конце концов, все мы вместе в это время. Всё очень просто. Всем мир», — сказал Рублёв во время пресс-конференции.
В Марселе Рублёв оформил золотой дубль. Он также стал победителем турнира в одиночном разряде. Там россиянин в финале обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима. В финале парного турнира Рублёв и Молчан обыграли пару Рэйвен Клаасен (ЮАР)/Бен Маклаклан (Япония).
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