Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Рублёв прокомментировал победу в финале турнира в Марселе

Рублёв прокомментировал победу в финале турнира в Марселе
Комментарии

Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал победу в турнире в Марселе (Франция). В финале он обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима.

«С самой первой нашей встречи в 2018 году наши матчи были драматичными, трёхсетовыми. Всегда был как минимум один тай-брейк. В конце прошлого года он стал одним из сильнейших игроков мира. Было очень приятно разделить с ним корт и провести этот матч.

Со счёта 5:4 во втором сете он начал играть лучше. Я уже думал, что у нас будет третья партия, но мне тоже удалось повысить уровень своей игры. Концовка матча получилась сложной», — сказал Рублёв на пресс-конференции.

Отметим, что Рублёв в Марселе оформил золотой дубль. Он в паре с украинцем Денисом Молчановым также выиграл турнир в парном разряде.

Новость по теме
Рублёв, выигравший турнир в паре с украинцем, ответил на вопрос о взаимоотношениях стран
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022