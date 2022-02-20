Рублёв прокомментировал победу в финале турнира в Марселе
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Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал победу в турнире в Марселе (Франция). В финале он обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима.
«С самой первой нашей встречи в 2018 году наши матчи были драматичными, трёхсетовыми. Всегда был как минимум один тай-брейк. В конце прошлого года он стал одним из сильнейших игроков мира. Было очень приятно разделить с ним корт и провести этот матч.
Со счёта 5:4 во втором сете он начал играть лучше. Я уже думал, что у нас будет третья партия, но мне тоже удалось повысить уровень своей игры. Концовка матча получилась сложной», — сказал Рублёв на пресс-конференции.
Отметим, что Рублёв в Марселе оформил золотой дубль. Он в паре с украинцем Денисом Молчановым также выиграл турнир в парном разряде.
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