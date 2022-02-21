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Победа Андрея Рублёва над Феликсом Оже-Альяссимом в финале турнира в Марселе. Видео

Победа Андрея Рублёва над Феликсом Оже-Альяссимом в финале турнира в Марселе. Видео
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Российский теннисист Андрей Рублёв стал победителем турнира в Марселе (Франция). В финале соревнований он обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима со счётом 7:5, 7:6 (7:4). Предлагаем вашему вниманию видеообзор этого матча.

Продолжительность игры составила 1 час 57 минут. 7-я ракетка мира Рублёв выполнил девять эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из 11. 9-я ракетка мира Оже-Альяссим 12 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти.

Призовой фонд турнира составлял более € 540 тыс.

Отметим, что Оже-Альяссим в полуфинале обыграл россиянина Романа Сафиуллина.

В прошлом году победителем турнира стал россиянин Даниил Медведев. Он в финале соревнований обыграл Пьер-Юга Эрбера со счётом 6:4, 6:7, 6:4.

Марсель. Финал
20 февраля 2022, воскресенье. 16:10 МСК
Феликс Оже-Альяссим
9
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		6 4  
7 		7 7  
         
Андрей Рублёв
7
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
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