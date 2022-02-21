Шварцман проиграл Алькарасу в финале теннисного турнира в Рио-же-Жанейро
Поделиться
Аргентинский теннисист Диего Шварцман проиграл представителю Испании Карлосу Алькарасу в финале турнира в Рио-де-Жанейро со счётом 4:6, 2:6…
Продолжительность встречи составила 1 час 26 минут. За это время испанец совершил 1 подачу навылет, а также реализовал 5 из 6 брейк-пойнтов. На счету аргентинца две двойные ошибки, а также 2 реализованных брейк-пойнта из 4.
Общий призовой фонд турнира составлял $1,6 млн.
Алькарас, как победитель получит $ 317 тыс. призовых и 500 рейтинговых очков. Шварцман, в свою очередь, получил 300 очков и заработал $168 тыс.
Напомним, в 2021 году турнир в Рио-де-Жанейро был отменён из-за коронавируса, а в 2020 году победителем стал чилиец Кристьян Гарин, обыграв Джанлуку Маджера.
Комментарии
- 21 февраля 2022
-
01:27
-
01:12
-
00:38
- 20 февраля 2022
-
23:51
-
22:01
-
21:10
-
20:27
-
19:32
-
19:14
-
18:22
-
17:48
-
17:14
-
13:18
-
09:47
-
07:30
-
05:40
-
00:15
- 19 февраля 2022
-
22:11
-
20:13
-
19:43
-
19:15
-
15:39
-
08:50
-
08:32
-
07:45
-
05:50
-
04:35
-
03:00
-
02:28
-
02:12
- 18 февраля 2022
-
22:58
-
22:45
-
22:07
-
21:57
-
20:28
Партнерский контент