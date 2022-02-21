Шварцман проиграл Алькарасу в финале теннисного турнира в Рио-же-Жанейро

Аргентинский теннисист Диего Шварцман проиграл представителю Испании Карлосу Алькарасу в финале турнира в Рио-де-Жанейро со счётом 4:6, 2:6…

Продолжительность встречи составила 1 час 26 минут. За это время испанец совершил 1 подачу навылет, а также реализовал 5 из 6 брейк-пойнтов. На счету аргентинца две двойные ошибки, а также 2 реализованных брейк-пойнта из 4.

Общий призовой фонд турнира составлял $1,6 млн.

Алькарас, как победитель получит $ 317 тыс. призовых и 500 рейтинговых очков. Шварцман, в свою очередь, получил 300 очков и заработал $168 тыс.

Напомним, в 2021 году турнир в Рио-де-Жанейро был отменён из-за коронавируса, а в 2020 году победителем стал чилиец Кристьян Гарин, обыграв Джанлуку Маджера.