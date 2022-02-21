Андрей Рублёв опубликовал пост после победы на турнире в Марселе
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Российский теннисист Андрей Рублёв опубликовал новый пост на своей странице в «Инстаграме». Вчера, 20 февраля, Рублёв одержал победу на турнире в Марселе (Франция). Его соперником в финальном матче был канадец Феликс Оже-Альяссим.
«Через боль, которую мы разделяем. Всегда держи свет в себе», — написал Рублёв, прикрепив текст к своему фото с трофеем.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Андрея Рублёва.
Напомним, Рублёв победил Оже-Альяссима со счётом 7:5, 7:6 (7:4). Продолжительность матча составила 1 час 57 минут. Что касается канадца, то в полуфинале он обыграл россиянина Романа Сафиуллина.
В прошлом году победителем турнира стал россиянин Даниил Медведев. В финале соревнований он обыграл Пьер-Юга Эрбера со счётом 6:4, 6:7, 6:4.
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