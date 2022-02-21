Андрей Рублёв поднялся на 12-ю строчку в чемпионской гонке ATP

В обновлённой версии чемпионской гонки ATP от 21 февраля испанцы Роберто Баутиста-Агут и Карлос Алькарас поднялись на 6-ю и 10-ю строчки соответственно, аргентинец Диего Шварцман — на 7-ю. Лучший из россиян, Даниил Медведев, располагается на второй позиции. Его соотечественник Андрей Рублёв занял 12-ю строчку.



Чемпионская гонка ATP. 21 февраля

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 2250.

2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 1495.

3 (3). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 1400.

4 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 1125.

5 (5). Маттео Берреттини (Италия) — 855.

6 (8). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 800.

7 (11). Диего Шварцман (Аргентина) — 735.

8 (6). Денис Шаповалов (Канада) — 695.

9 (7). Гаэль Монфис (Франция) — 610.

10 (82). Карлос Алькарас (Испания) — 590.

…

12 (26). Андрей Рублёв (Россия) — 520...

15 (21). Карен Хачанов (Россия) — 420...

20 (19). Аслан Карацев (Россия) — 385...

43 (67). Роман Сафиуллин (Россия) — 209.

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