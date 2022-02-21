Андрей Рублёв поднялся на 12-ю строчку в чемпионской гонке ATP

В обновлённой версии чемпионской гонки ATP от 21 февраля испанцы Роберто Баутиста-Агут и Карлос Алькарас поднялись на 6-ю и 10-ю строчки соответственно, аргентинец Диего Шварцман — на 7-ю. Лучший из россиян, Даниил Медведев, располагается на второй позиции. Его соотечественник Андрей Рублёв занял 12-ю строчку.
Чемпионская гонка ATP. 21 февраля
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 2250.
2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 1495.
3 (3). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 1400.
4 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 1125.
5 (5). Маттео Берреттини (Италия) — 855.
6 (8). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 800.
7 (11). Диего Шварцман (Аргентина) — 735.
8 (6). Денис Шаповалов (Канада) — 695.
9 (7). Гаэль Монфис (Франция) — 610.
10 (82). Карлос Алькарас (Испания) — 590.
…
12 (26). Андрей Рублёв (Россия) — 520...
15 (21). Карен Хачанов (Россия) — 420...
20 (19). Аслан Карацев (Россия) — 385...
43 (67). Роман Сафиуллин (Россия) — 209.
- 21 февраля 2022
-
08:52
-
08:44
-
08:37
-
08:28
-
07:45
-
01:27
-
01:12
-
00:38
- 20 февраля 2022
-
23:51
-
22:01
-
21:10
-
20:27
-
19:32
-
19:14
-
18:22
-
17:48
-
17:14
-
13:18
-
09:47
-
07:30
-
05:40
-
00:15
- 19 февраля 2022
-
22:11
-
20:13
-
19:43
-
19:15
-
15:39
-
08:50
-
08:32
-
07:45
-
05:50
-
04:35
-
03:00
-
02:28
-
02:12