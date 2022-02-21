Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Андрей Рублёв поднялся на 12-ю строчку в чемпионской гонке ATP

Андрей Рублёв поднялся на 12-ю строчку в чемпионской гонке ATP
Комментарии

В обновлённой версии чемпионской гонки ATP от 21 февраля испанцы Роберто Баутиста-Агут и Карлос Алькарас поднялись на 6-ю и 10-ю строчки соответственно, аргентинец Диего Шварцман — на 7-ю. Лучший из россиян, Даниил Медведев, располагается на второй позиции. Его соотечественник Андрей Рублёв занял 12-ю строчку.

Чемпионская гонка ATP. 21 февраля
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 2250.
2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 1495.
3 (3). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 1400.
4 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 1125.
5 (5). Маттео Берреттини (Италия) — 855.
6 (8). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 800.
7 (11). Диего Шварцман (Аргентина) — 735.
8 (6). Денис Шаповалов (Канада) — 695.
9 (7). Гаэль Монфис (Франция) — 610.
10 (82). Карлос Алькарас (Испания) — 590.

12 (26). Андрей Рублёв (Россия) — 520...
15 (21). Карен Хачанов (Россия) — 420...
20 (19). Аслан Карацев (Россия) — 385...
43 (67). Роман Сафиуллин (Россия) — 209.

Новость по теме
Даниил Медведев значительно сократил отставание от Новака Джоковича в рейтинге ATP
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022