Вероника Кудерметова установила личный рекорд в рейтинге WTA

В обновлённом рейтинге WTA от 21 февраля испанская теннисистка Паула Бадоса впервые в карьере поднялась на четвёртую строчку. Представительница Греции Мария Саккари стала шестой ракеткой мира, Ига Свёнтек из Польши — восьмой.

Лучшая из россиянок, Анастасия Павлюченкова, занимает 14-ю позицию. Её соотечественница Вероника Кудерметова установила личный рекорд, впервые поднявшись на 25-ю строчку.



Рейтинг WTA. 21 февраля

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 8330.

2 (2). Арина Соболенко (Беларусь) — 5563.

3 (3). Барбора Крейчикова (Чехия) — 5003.

4 (5). Паула Бадоса (Испания) — 4429.

5 (4). Каролина Плишкова (Чехия) — 4347.

6 (8). Мария Саккари (Греция) — 4191.

7 (6). Анетт Контавейт (Эстония) — 4137.

8 (9). Ига Свёнтек (Польша) — 3936.

9 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 3350.

10 (10). Онс Жабер (Тунис) — 3065.

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14 (13). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2528...

25 (31). Вероника Кудерметова (Россия) — 1880...

28 (28). Дарья Касаткина (Россия) — 1760...

34 (34). Людмила Самсонова (Россия) — 1532...

50 (51). Екатерина Александрова (Россия) — 1106...

72 (80). Варвара Грачёва (Россия) — 902...

100 (102). Анна Калинская (Россия) — 694.