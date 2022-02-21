Рафаэль Надаль прокомментировал готовность Джоковича не прививаться и пропускать турниры

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль прокомментировал недавнее интервью серба Новака Джоковича. Первая ракетка мира признался, что готов пожертвовать участием в турнирах ради своих принципов и отношения к вакцинации. Из-за отказа вакцинироваться Джокович уже не смог выступить на Australian Open.
«Это повлияет на историю Новака, если он не сможет играть. Это повлияет на него, а не на турниры «Большого шлема».
Кто бы ни выиграл наибольшее количество ТБШ, чему быть — того не миновать. Каждый принимает свои решения и должен жить с ними. Надеюсь, весь этот ужас с пандемией закончится и мы сможем вернуться к нормальной жизни — не Новак, а вообще весь мир. Многие люди пострадали. Но если Новаку разрешат выступать непривитым — добро пожаловать», — приводит слова Надаля Eurosport.
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