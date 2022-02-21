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Азаренко — о Путинцевой: ей нужен психиатр

Азаренко — о Путинцевой: ей нужен психиатр
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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко во время матча первого круга турнира в Дохе (Катар) с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой обратилась к арбитру в связи с поведением соперницы. Путинцева в третьем сете вела 4:0, упустила преимущество, а затем повела 5:4 и взяла медицинский перерыв.

«Она берёт перерыв перед моей подачей? Она может так сделать? И что с ней? Пусть она ждёт, пока я подам. Она бросала ракетку семь раз, а мне за одно слово уже дали предупреждение. За первое же. А, она бросала ракетку четыре раза, а не семь? А четыре можно? Ей нужен тренер-психолог, нужен психиатр», — сказала Азаренко судье.

Встреча закончилась победой Азаренко со счётом 5:7, 6:2, 7:5. При этом белорусская теннисистка отыграла матчбол.

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