Азаренко — о Путинцевой: ей нужен психиатр
Поделиться
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко во время матча первого круга турнира в Дохе (Катар) с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой обратилась к арбитру в связи с поведением соперницы. Путинцева в третьем сете вела 4:0, упустила преимущество, а затем повела 5:4 и взяла медицинский перерыв.
«Она берёт перерыв перед моей подачей? Она может так сделать? И что с ней? Пусть она ждёт, пока я подам. Она бросала ракетку семь раз, а мне за одно слово уже дали предупреждение. За первое же. А, она бросала ракетку четыре раза, а не семь? А четыре можно? Ей нужен тренер-психолог, нужен психиатр», — сказала Азаренко судье.
Встреча закончилась победой Азаренко со счётом 5:7, 6:2, 7:5. При этом белорусская теннисистка отыграла матчбол.
Комментарии
- 21 февраля 2022
-
13:25
-
12:34
-
09:33
-
08:52
-
08:44
-
08:37
-
08:28
-
07:45
-
01:27
-
01:12
-
00:38
- 20 февраля 2022
-
23:51
-
22:01
-
21:10
-
20:27
-
19:32
-
19:14
-
18:22
-
17:48
-
17:14
-
13:18
-
09:47
-
07:30
-
05:40
-
00:15
- 19 февраля 2022
-
22:11
-
20:13
-
19:43
-
19:15
-
15:39
-
08:50
-
08:32
-
07:45
-
05:50
-
04:35
Партнерский контент