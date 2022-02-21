15-я ракетка мира Элина Свитолина потерпела поражение в 1-м круге турнира в Дохе

15-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина не сумела пробиться во второй круг турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар).

В стартовом поединке Свитолина (10) проиграла представительнице Чехии Терезе Мартинцовой со счётом 7:6 (7:2), 5:7, 6:7 (5:7). Встреча продлилась 3 часа 2 минуты. Свитолина 4 раза подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 9 брейк-пойнтов из 10. На счету Мартинцовой — 7 эйсов, 4 двойные ошибки и 10 использованных брейк-пойнтов из 22.

В следующем раунде Мартинцова встретится с победительницей матча Аранча Рус (Нидерланды, LL) — Вероника Кудерметова (Россия).

Призовой фонд турнира в Дохе составил $ 2 632 448. Его действующей чемпионкой является чешка Петра Квитова.