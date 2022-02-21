Дарья Касаткина обыграла Айлу Томлянович на старте турнира в Дохе
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Российская теннисистка Дарья Касаткина успешно стартовала на турнире категории WTA-1000 в Дохе (Катар), который продлится до 26 февраля.
В матче первого круга Касаткина обыграла представительницу Австралии Айлу Томлянович со счётом 6:4, 6:7 (4:7), 6:2. Встреча продлилась 2 часа 28 минут. Касаткина 1 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 12. На счету Томлянович — 1 эйс, 7 двойных ошибок и 3 использованных брейк-пойнта из 10.
В следующем раунде Касаткина встретится с победительницей матча Елена Рыбакина (Казахстан, 11) – Жаклин Кристиан (Румыния, LL).
Призовой фонд турнира в Дохе составил $ 2 632 448. Его действующей чемпионкой является чешка Петра Квитова.
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