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Новак Джокович провёл первый официальный матч в 2022 году

Новак Джокович провёл первый официальный матч в 2022 году
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Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович провёл первый матч в сезоне 2022 года.

Джокович (1) стартовал на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). В матче первого круга Новак в двух сетах обыграл представителя Италии Лоренцо Музетти (WC) со счётом 6:3, 6:3. Встреча продлилась 1 час 15 минут. Джокович 5 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 7 брейк-пойнтов из 7. На счету Музетти — 3 эйса, 2 двойные ошибки и ни одного использованного брейк-пойнта из 7 созданных.

За выход в четвертьфинал турнира Джокович сразится с победителем матча Карен Хачанов (Россия) — Алекс де Минор (Австралия).

Напомним, Джокович не смог принять участия в Australian Open — 2022 в январе. Спортсмен пытался въехать в страну с помощью медотвода, позволяющего не вакцинироваться от коронавируса. Но местные власти посчитали, что у теннисиста не было достаточных оснований для освобождения от вакцинации. Новак планировал через суд добиться отмены решения об аннулировании визы и даже выиграл одно дело, но затем министр иммиграции Австралии депортировал спортсмена.

Дубай (м). 1-й круг
21 февраля 2022, понедельник. 21:20 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		3  
         
Лоренцо Музетти
58
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
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