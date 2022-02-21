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Вероника Кудерметова потерпела поражение от лаки-лузера в 1-м круге турнира в Дохе

Вероника Кудерметова потерпела поражение от лаки-лузера в 1-м круге турнира в Дохе
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова потерпела поражение на старте турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар), который продлится до 26 февраля.

В матче первого круга Кудерметова в двух сетах проиграла лаки-лузеру Аранче Рус из Нидерландов со счётом 6:7 (5:7), 4:6. Встреча продлилась 1 час 39 минут. Кудерметова 4 раза подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 1 брейк-пойнт из 3. На счету Рус — 2 эйса, 4 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 3.

Призовой фонд турнира в Дохе составил $ 2 632 448. Его действующей чемпионкой является чешка Петра Квитова.

Примечательно, что на прошлой неделе Кудерметова дошла до финала турнира в Дубае (ОАЭ), где проиграла латвийке Елене Остапенко.

Доха (ж). 1-й круг
21 февраля 2022, понедельник. 21:10 МСК
Аранча Рус
66
Нидерланды
Аранча Рус
А. Рус
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6  
6 5 		4  
         
Вероника Кудерметова
25
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
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