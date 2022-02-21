Вероника Кудерметова потерпела поражение от лаки-лузера в 1-м круге турнира в Дохе
Поделиться
Российская теннисистка Вероника Кудерметова потерпела поражение на старте турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар), который продлится до 26 февраля.
В матче первого круга Кудерметова в двух сетах проиграла лаки-лузеру Аранче Рус из Нидерландов со счётом 6:7 (5:7), 4:6. Встреча продлилась 1 час 39 минут. Кудерметова 4 раза подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 1 брейк-пойнт из 3. На счету Рус — 2 эйса, 4 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 3.
Призовой фонд турнира в Дохе составил $ 2 632 448. Его действующей чемпионкой является чешка Петра Квитова.
Примечательно, что на прошлой неделе Кудерметова дошла до финала турнира в Дубае (ОАЭ), где проиграла латвийке Елене Остапенко.
Комментарии
- 21 февраля 2022
-
23:08
-
22:39
-
20:50
-
19:40
-
17:19
-
16:28
-
13:53
-
13:25
-
12:34
-
09:33
-
08:52
-
08:44
-
08:37
-
08:28
-
07:45
-
01:27
-
01:12
-
00:38
- 20 февраля 2022
-
23:51
-
22:01
-
21:10
-
20:27
-
19:32
-
19:14
-
18:22
-
17:48
-
17:14
-
13:18
-
09:47
-
07:30
-
05:40
-
00:15
- 19 февраля 2022
-
22:11
-
20:13
-
19:43
Партнерский контент