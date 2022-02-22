Энди Маррей прокомментировал готовность Джоковича не прививаться и пропускать турниры

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» Энди Маррей прокомментировал недавнее интервью серба Новака Джоковича. Первая ракетка мира признался, что готов пожертвовать участием в турнирах ради своих принципов и отношения к вакцинации. Из-за отказа вакцинироваться Джокович уже не смог выступить на Australian Open.
«Я не согласен с его решением. Ему было бы гораздо проще, если бы он привился. Но мне также не нравится видеть его в ситуации, в которой он очутился.
Мы знаем друг друга с детства. И мне не нравится видеть такое. Для тенниса было бы лучше, если бы он выступал на всех крупных турнирах», — приводит слова Маррея Daily Express.
Напомним, Джокович 20 раз побеждал на турнирах «Большого шлема». Столько же титулов у Роджера Федерера. У Рафаэля Надаля на один ТБШ больше.
- 22 февраля 2022
-
09:27
-
09:21
-
09:00
-
01:14
- 21 февраля 2022
-
23:08
-
22:39
-
20:50
-
19:40
-
17:19
-
16:28
-
13:53
-
13:25
-
12:34
-
09:33
-
08:52
-
08:44
-
08:37
-
08:28
-
07:45
-
01:27
-
01:12
-
00:38
- 20 февраля 2022
-
23:51
-
22:01
-
21:10
-
20:27
-
19:32
-
19:14
-
18:22
-
17:48
-
17:14
-
13:18
-
09:47
-
07:30
-
05:40