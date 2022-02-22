Энди Маррей прокомментировал готовность Джоковича не прививаться и пропускать турниры

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» Энди Маррей прокомментировал недавнее интервью серба Новака Джоковича. Первая ракетка мира признался, что готов пожертвовать участием в турнирах ради своих принципов и отношения к вакцинации. Из-за отказа вакцинироваться Джокович уже не смог выступить на Australian Open.

«Я не согласен с его решением. Ему было бы гораздо проще, если бы он привился. Но мне также не нравится видеть его в ситуации, в которой он очутился.

Мы знаем друг друга с детства. И мне не нравится видеть такое. Для тенниса было бы лучше, если бы он выступал на всех крупных турнирах», — приводит слова Маррея Daily Express.

Напомним, Джокович 20 раз побеждал на турнирах «Большого шлема». Столько же титулов у Роджера Федерера. У Рафаэля Надаля на один ТБШ больше.